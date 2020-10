Prende il via il Festival della Diplomazia sotto il titolo di "Reset Control". Tra gli ospiti Paolo Gentiloni e Virginjius Sinkevicius

Giampiero Massolo, presidente Comitato Scientifico Diplomacy

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via il Festival della diplomazia su green, Covid e scuola ma il tema conduttore dell’11ma edizione che si svolgerà prevalentemente online e con alcuni incontri in presenza, è “Reset Control”, ossia la necessità causata dalla pandemia sanitaria di rivedere la governance politico-economica di tutto il mondo.L’evento che si terrà da oggi al 30 ottobre prossimo, si apre con il commissario europeo Paolo Gentiloni.Appuntamenti sul canale digitale Diplochannel 4 e presso lo Spazio Europa di Via IV Novembre;a Roma, adeguandosi così alle direttive di contenimento del Covid 19 in tutto il mondo.Sarà un vaggio nei temi pià stretti dell’attualità - spiega il Direttore Generale di Diplomacy, Giorgio Bartolomucci; - Il Festival vuole essere “un viaggio tra i temi più urgenti dell’attualità, affrontati da alcuni dei principali protagonisti del settore, con incontri dal vivo e, per la prima volta, attraverso 4 inediti diplo-channel per 10 ore no-stop quotidiane di approfondimenti”. Forte la presenza della Commissione Europea, del Ministero degli Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo. "Ci saranno anche interviste e confronti - sottolinea il comitato organizzatore - insieme a sessioni speciali e retrospettive esclusive, per un totale di 90 ore di full immersion tra comprensione del passato e del presente, riflessione e riprogettazione collettiva del futuro e dei suoi scenari”.La transizione verde per dare un nuovo futuro al pianeta.Tra i temi fondamentali il green deal europeo. Per il presidente del Comitato Scientifico del Festival della Diplomazia Giampiero Massolo “la transizione energetica, la transizione verde sono uno dei campi del dialogo tra gli Stati, e su essi si può. C’è il green deal, c’è la dimensione cibernetica, ci sono i flussi migratori con le loro ricadute sociali, economiche, le tecnologie avanzate. Tutti campi dove l’azione della diplomazia può fare la differenza”. In questo senso, ai panel del Festival parteciperanno anche il Commissario Europeo all’ambiente Virginjius Sinkevicius e il Commissario Europeo all’Energia Kadri Simson. Gli effetti sull’economia saranno analizzati dal Commissario all’Economia Paolo Gentiloni. - (PRIMAPRESS)