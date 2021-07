Malattie endocrine: Andrea Giustina guida la classifica Expertscape degli esperti mondiali di "gigantismo"

(PRIMAPRESS) - MILANO – La congiuntura favorevole per l'Italia calcistica sul tetto d'Europa si estende anche ad un podio mondiale di grande rilevanza per la cura delle malattie endocrine. Al primo posto tra i migliori esperti mondiali dell’acromegalia (l'eccessiva secrezione dell'ormone della crescita), secondo la classifica di Expertscape appena pubblicata, c'è il Professor Andrea Giustina, Direttore dell’istituto di Scienze Endocrine e Metaboliche dell’Università Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Presidente del GIOSEG e della European Hormone and Metabolism Foundation. In posisione rilevante nella classifica mondiale (23°) anche Stefano Frara, il ricercatore nel team di Giustina. L’Italia risulta al secondo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti.

“Sono particolarmente felice di questo riconoscimento principalmente perché premia i risultati e l’impegno mio e del mio gruppo sulle malattie rare come l’acromegalia che è una patologia cronica, invalidante spesso diagnosticata con grave ritardo e quindi particolarmente grave e complessa a cui abbiamo dedicato da molti anni enormi energie in termini di ricerca e divulgazione”. “Mi fa anche molto piacere – continua Giustina - che la Comunità Internazionale ci attribuisca un posto di rilievo nell’ambito delle osteopatie endocrine dato che le patologie osteometaboliche su base ormonale come l’osteoporosi post-menopausale e cortisonica e da carenza di vitamina D hanno un impatto quasi epidemico in una popolazione sempre più longeva come quella italiana. Questo primato ha in ultima analisi il suo vero significato in quanto si traduce quotidianamente nello stare vicini ai nostri pazienti soprattutto italiani e nel permetterci di trattare ancora meglio le loro patologie ma anche di contribuire a diffondere le nostre esperienze a beneficio ei pazienti tutto il mondo” dichiara il Professor Giustina. “ E’ giusto e bello sottolineare che in queste classifiche compaiano in posizioni di rilievo miei ex allievi e attuali collaboratori a testimoniare che in Medicina, come nella vita, è il lavoro di squadra l’unica ricetta che funziona– conclude Giustina – e mi piacerebbe dedicare questi riconoscimenti a tutti coloro che li hanno resi possibili a cominciare dai vertici dell’Istituzione che ho l’onore di servire fino ai miei Mentori Italiani e Oltre Oceano e a tutti le grandi persone che in questi 30 anni di carriera mi hanno aiuto a crescere". - (PRIMAPRESS)