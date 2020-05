Consiglio d'Europa: il 15 maggio passaggio di testimone dalla Georgia alla Grecia per il prossimo semestre

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - La Grecia succederà alla Georgia alla guida della Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per i prossimi sei mesi. Prima del passaggio dei poteri, il Ministro degli Esteri georgiano David Zalkaliani farà un bilancio della Presidenza georgiana. In seguito, Miltiadis Varvitsiotis, Ministro delegato agli Affari esteri ed europei della Grecia, esporrà le priorità della Presidenza greca.

L'Assemblea parlamentare è composta da 324 membri del parlamento dei 47 stati membri; l'Assemblea elegge il Segretario generale, il Commissario per i diritti umani e i giudici presso la Corte europea dei diritti dell'uomo; fornisce un forum democratico per il dibattito e monitora le elezioni; i suoi comitati svolgono un ruolo importante nell'esame delle questioni attuali. - (PRIMAPRESS)