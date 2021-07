Authority privacy: il presidente Stanzione fa il punto nella Relazione annuale. Il pericolo piattaforme

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Garante della privacy ha presentato oggi 2 luglio la sua Relazione annuale e il bilancio dell’attività 2020.

il presidente dell'Autority Pasquale Stanzione, insieme a Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza hanno fatto il punto sullo stato di attuazione della legislazione in materia di privacy e indicato i nuovi scenari che si aprono per la protezione dei dati personali, anche alla luce delle tematiche connesse all’emergenza pandemica. Ma cìè un aspetto che è stato fortemente segnalato ed è quello del pericolo della supremazia delle piattaforme digitali che rischiano di far crescere la disintermediazione tra governance e popolazioni. - (PRIMAPRESS)