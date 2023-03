Xi Jinping a Mosca il 20 marzo per partenariato globale e cooperazione strategica con la Russia

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Il rinnovato Presidente cinese Xi Jinping sarà a Mosca dal prossimo 20 marzo per due giorni di incontri con il presidente russo Putin. Fonti di Pechino parlano di un programma di "cooperazione strategica" tra i due Paesi e "ulteriore sviluppo di relazioni di partenariato globali e sull'interazione strategica tra Russia e Cina". Programma confermato anche da una nota del Cremlino. E' la prima visita del presidente cinese dall'invasione russa dell'Ucraina e a questa visitasi vorrebbe dare anche una connotazione di mediazione tra Mosca e Kiev per trovare una via di uscita al conflitto anche se non sembra una priorità del programma di incontri. - (PRIMAPRESS)