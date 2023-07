Voto Spagna: vince il partito popolare di Feijóo che ora dovrà provare a formare un governo

(PRIMAPRESS) - MADRID - I risultati del voto di ieri in Spagna per il rinnovo anticipato del Parlamento, lascia aperti molti scenari. I partiti politici, secondo quanto commenta El Pais, analizzeranno questo lunedì i risultati. Il PP ha vinto in voti e seggi, ma il blocco di destra non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Le prime dichiarazioni di Alberto Núñez Feijóo, leader del Pp che in pratica ha vinto le elezioni, avrebbe il compito di provare a formare un governo: "Chiedo che nessuno sia tentato di bloccare nuovamente la Spagna". Il leader di Vox, che ha perso 19 seggi contro 33, ha accusato direttamente Feijóo dei risultati per lo "sbiancamento" del governo Sánchez, secondo le parole del leader della formazione di estrema destra, Santiago Abascal. Non è chiara neanche l'alternativa, con il Psoe seconda forza con 122 seggi e la Sumar con 31, anche se entrambi i partiti hanno tirato un sospiro di sollievo dopo aver verificato che la destra non aveva la maggioranza assoluta. Questo lunedì, il PP prevede di tenere una riunione del consiglio di amministrazione del partito. - (PRIMAPRESS)