Voto Polonia: è il PiS, partito di governo uscente ad aver ottenuto la maggioranza con il 36,8%

(PRIMAPRESS) - POLONIA - Gli exit poll per le elezioni parlamentari che si sono tenute oggi in Polonia indicano che il partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS) ha ottenuto, come previsto dai sondaggi, la maggioranza dei voti, con il 36,8%.

Tuttavia, se tale quota di voti fosse confermata nei risultati ufficiali – che dovrebbero essere annunciati entro martedì – è quasi certo che non sarà sufficiente per garantire la maggioranza di governo di cui il PiS ha bisogno per rimanere al potere per un terzo mandato senza precedenti.

Al secondo posto c’è la Coalizione Civica centrista (KO) con il 31,6%. I suoi potenziali partner nella formazione di un nuovo governo di coalizione, la Terza Via di centrodestra (13%) e La Sinistra (8,6%), sono rispettivamente terzo e quarto, secondo l’exit poll condotto da Ipsos.

La Confederazione di estrema destra (Konfederacja) è quinta con il 6,2% – un risultato molto inferiore rispetto a quanto suggerito dai sondaggi precedenti.



Ipsos calcola, sulla base degli exit poll, che il PiS vincerà 200 seggi al Sejm, la più potente camera bassa del parlamento da 460 seggi. Questo è ben al di sotto della maggioranza, anche se formasse un’alleanza con la Confederazione, che si prevede otterrà 11 seggi.

Tuttavia, KO (163 seggi previsti), Terza Via (55) e La Sinistra (30) avrebbero un totale di 248 seggi, secondo le stime di Ipsos. Ciò consentirebbe loro di formare un governo. L'exit poll ha inoltre rilevato che l'affluenza alle urne è stata del 72,9%, di gran lunga la più alta mai registrata nelle elezioni parlamentari polacche dalla caduta del comunismo. Il record precedente era del 62,7% nel 1989. - (PRIMAPRESS)