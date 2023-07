Voli Libia-Italia: da settembre dopo 10 anni viene riaperto lo spazio aereo italiano

(PRIMAPRESS) - LIBIA - Dopo 10 anni di interdizione dagli spazi aerei italiani verranno ripristinati da settembre i voli diretti con la Libia. Il primo ministro ad interim del governo di unità nazionale libico, Dbeibeh, ha annunciato che l'Italia ha revocato il divieto di utilizzare il suo spazio aereo, dieci anni dopo aver imposto la misura, e ha annunciato che i voli ri- prenderanno dal prossimo settembre. In una nota,il responsabile ha spiegato di essere stato informato della deci- sione dalla premier Giorgia Meloni,dopo un incontro tra funzionari dei due Paesi e una visita tecnica lo scorso mag- gio per verificare le procedure di sicurezza negli aeroporti libici. Al momento non si conoscono i motivi della decisione del governo italiano e se la decisione sia legata a possibili rimpatri di m8granti. - (PRIMAPRESS)