Ustica: Giuliano Amato riapre ipotesi sulla tragedia del DC9 chiamando in causa la Francia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un'intervista all'ex Presidente del Consiglio, Giuliano Amato riapre le ipotesi sulla tragedia di Ustica. Amato formula una "Ipotesi missile francese" con cui si voleva uccidere Gheddafi. "Il piano prevedeva di simulare un'esercitazione della Nato" per "spacciare l'attentato come incidente involontario". Così l'ex premier,Amato,a Repubblica sulla strage di Ustica(1980),in cui morirono 81 per- sone a bordo del DC9 abbattuto. "Gheddafi fu avvertito del pericolo e non salì sul suo aereo".Il missile"finì per colpire il Dc9",dice."L'ipotesi più accreditata è che quel missile sia stato lanciato da un caccia francese". Macron dimostri che la tesi è infondata o porga"le scuse più profonde all'Italia". - (PRIMAPRESS)