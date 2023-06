Usa, Trump incriminato per reati federali. La prima volta di un presidente americano

(PRIMAPRESS) - USA - L'ex presidente Usa, Domald Trump è stato incriminato dai procuratori federali per aver portato via documenti riservati dalla Casa Bianca. Gli sono stati contestati 7 reati,tra cui false dichiarazioni,cospirazione,ostacolo alla giustizia, trattenimento di carte che andavano consegnate all'Archivio di Stato. E' la prima volta che un ex presidente affronta un'incriminazione per reati federali. Nessun commento è arrivato da parte della Casa Bianca. Mentre Trump replica: "Sono innocente,non ho commesso niente. Incriminato perché guido i sondaggi per le presidenziali". - (PRIMAPRESS)