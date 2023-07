US Navy: ora il Congresso dovrà approvare la proposta di Biden per la nomina dell’ammiraglio Lisa Franchetti

(PRIMAPRESS) - USA - Suona un pò strano sentire il nome italiano di Lisa Franchetti a capo della Marina Usa. Ma è proprio così: sarà l'ammiraglio di origini italiane Lisa Marie Franchetti, a guidare la Marina USA su proposta del presidente Biden in qualità di Chief of Naval Operations. La National Italian American Foundation, la più potente organizzazione di italoamericani ha espresso tutta la sua soddisfazione per la proposta del presidente USA. Se la nomina verrà confermata dal Congresso, Franchetti diventerà la prima donna a guidare la Marina americana e a far parte dello Stato maggiore congiunto, l'organismo che riunisce i capi di stato maggiore di ciascun ramo delle forze armate statunitensi. - (PRIMAPRESS)