Ucraina: il presidente Zelensky ha nominato “Consigliere Esterno” l’ex del Milan Andrij Schevchenko

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il presidente ucraino Zelensky ha nominato come "consigliere esterno" l'ex calciatore e allenatore Andrij Shevchenko. Il decreto presidenziale di nomina è pubblicato sul sito della Presi- denza ucraina. Nella sua carriere Schevchenko ha gio- cato alla Dynamo Kiev,nel Chelsea e al Milan. Dal 2016 al 2021 ha allenato la- Nazionale ucraina.E' stato riconosciuto come 'Eroe dell'Ucraina' e da maggio 2022 è ambasciatore United24, la piattaforma ufficiale di Kiev che a oggi ha raccolto 471mln di dollari per il Paese - (PRIMAPRESS)