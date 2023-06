Ucraina: allarme per una falla nella diga di Nova Kakhovka a Cherson sotto il controllo russo

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Si è aperta una falla nella diga di Nova Kakhovka che si trova nella zona di Cherson controllata dalla Russia. Secondo l’Ucraina è stata colpita dalle forze di Mosca. L’esercito ucraino ha fatto sapere in un comunicato pubblicato oggi, martedì 6 giugno, che le forze russe hanno fatto saltare in aria la diga nel sud del paese. «La diga Kakhovka è stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione», ha detto il comando dell’esercito. «L’entità dei danni, la velocità e il volume dell’acqua oltre che le aree a rischio inondazione sono in fase di chiarimento», hanno concluso i militari. Il sindaco (russofilo) di Nova Kakhovka Vladimir Leontiev ha negato il danneggiamento. Il presidente ucraino Zelensky ha convocato un meeting urgente per decidere il da farsi. E ha parlato di «ecocidio». È cominciata intanto l’evacuazione dalla zona. Le immagini aeree riprese con i droni riprendono la falla che si è aperta più ad est della barriera che ridimensionano i toni pesanti in cui si parla dell'intera struttura. - (PRIMAPRESS)