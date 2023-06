Tragedia Titan: la Titanic International Society annuncia l’intenzione di vietare qualsiasi immersione verso la nave

(PRIMAPRESS) - USA - Ogni volta che si scava dietro una tragedia scaturita dalla voglia di esplorare il relitto del Titanic, emerge qualche risvolto che alimenta la leggenda della maledizione di quella nave a partire dal suo infausto destino. Ora con il triste epilogo delle 5 vittime causate dall'implosione del sommergibile Titan impegnato in un viaggio turistico intorno al relitto della nave adagiato a 400 metri di profondità, gli Usa, stanno pensando di dire stop a viaggi verso il Titanic. "E' giunto il momento di considerare seriamente se i viaggi umani verso il relitto del Titanic debbano terminare in nome della sicurezza, dato che è rimasto relativamente poco da imparare da o sul relitto". Lo ha affermato Charles Haas, presidente della Titanic International Society, organizzazione ame- ricana senza scopo di lucro fondata nel 1989 per preservare la storia del Titanic. La nota dell'organizzazione è uscita dopo la conferma dell'implosione del sommergibile Titan e i cui detriti sono stati trovati a 500 metri dalla prua della nave affondata nella collisione con un Iceberg. - (PRIMAPRESS)