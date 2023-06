Spagna: vittime abusi nella chiesa. Cee: accolte 927 testimonianze e individuati 728 presunti responsabili

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - La Conferenza episcopale spagnola (Cee) ha raccolto le testimonianze di 927 vittime di abusi,riguardanti casi avvenuti tra il 1940 e i giorni nostri. Da quanto rivelato dal responsabile comunicazione Cee, José Gabriel Vera, le vittime hanno indicato 728 presunti responsabili di questi abusi,oltre la metà dei quali sacerdoti.Il 63,5% di queste persone è già deceduto. In oltre l' 80% dei casi le presunte vittime individuate dalle diocesi spagnole sono maschi.La Chiesa di Spagna mette in campo azioni per prevenire questi abusi. - (PRIMAPRESS)