Spagna, Felipe IV incarica Sanchez per la formazione del governo dopo il flop di Alberto Feijóo

SPAGNA - Il Re di Spagna Felipe VI ha incaricato il leader socialista e premier uscente Sanchez di formare un nuovo governo,dopo che la scorsa settimana il suo rivale conservatore non è riuscito ad ottenere i voti sufficienti dal Parlamento. "Punto a creare un governo di legislatura: presenterò un progetto di stabilità, di progresso, per i giovani, i lavoratori, gli anziani e le donne di questo Paese", ha detto Sanchez al termine del suo colloquio con il Re. Ha tempo fino al 27 novembre per formare il governo,altrimenti si torna al voto.