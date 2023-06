Scozia: arrestata l’ex primo ministro Nicola Sturgeon per finanziamenti illeciti a SNP

(PRIMAPRESS) - SCOZIA - L'ex primo ministro scozzese Nicola Sturgeon è stato arrestata in relazione alle indagini in corso sul finanziamento e sulle finanze del SNP.

La polizia aveva confermato che una donna di 52 anni era stata presa in custodia come sospetta ed è stata interrogata dagli investigatori. Poi la conferma definitiva e il successivo rilascio di suo marito, l'ex amministratore delegato del SNP Peter Murrell, ad aprile. Una portavoce della signora Sturgeon ha confermato di aver partecipato a un colloquio con la polizia domenica. - (PRIMAPRESS)