Russia: l’arrivo a Vladivostok del treno verde blindato del leader coreano Kim Jong Un

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il treno verde blindato a prova di colpi di mortaio del leader della Corea del Nord, Kim Jong Un è arrivato nella notte a Vladivostok in Russia ed oggi 12 settembre vedrà Putin Insieme ai suo ufficiali militari responsabili delle fabbriche di armi e munizioni con capacità nucleare. L'incontro preoccupa l'Occidente perché la visita sembra avere come scopo la forniture di armi a Mosca da parte della Corea del Nord che potrebbe chiedere in cambio forniture di energia e altre materie prime. - (PRIMAPRESS)