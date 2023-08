Russia: i funerali privati di Prigozhin. L'omaggio degli uomini di Wagner nel cimitero di Porokhovskoe

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Si è svolto oggi in forma privata Il funerale di Yevgeny Prigozhin, l'ex capo. Lo ha reso noto con uno scarno comunicato il servizio stampa della Concord, la holding di proprietà dello scomparso capo della Wagner. Nel comunicato si afferma che coloro che vogliono rendere omaggio a Prigozhin possono farlo nel cimitero pietroburghese di Porokhovskoe. In precedenza i media avevano dato notizia che il presidente russo Putin non avrebbe partecipato al funerale. - (PRIMAPRESS)