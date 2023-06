Russia: sversamento di carburante nel fiume Lena provocata da una collisione tra due petroliere

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - E' allarme ambientale in Russia per lo sversamento accidentale di carburante nel fiume Lena nella regione di Irkutsk. L'incidente è stato provocato dalla collisione tra due petroliere nel distretto di Kirensky Lo ha annunciato nel suo canale Telegram il governatore della regione Igor Kobzev. Secondo quanto riferisce la Tass, una delle navi era ferma in riparazione. La seconda petroliera Erofey Khabarov trasportava 832 tonnellate di benzina. A seguito della collisione, uno dei container è stato danneggiato. Conteneva 138 tonnellate di carburante finite nel fiume. - (PRIMAPRESS)