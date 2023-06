Ricostruzione Ucraina: 70 mld per ripristinare case a Kherson. Ipotesi piano Ue da 50 miliardi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Saranno necessari circa 60-70mld di euro per ripristinare case e infrastrutture nell'oblast di Kherson danneggiate dall'esplosione della diga di Kakhovka: è la stima del capo dipartimento dell' Accademia ucraina di costruzioni,Ivan Perehinets. "Il ripristino dei 60 mln di metri quadrati che abbiamo perso a causa dei combattimenti e dalle inondazioni ammonterà a 60-70 miliardi" di euro, ha detto Perehinets ai media locali. Con il governo ucraino che si aspetta di ricevere fondi da donatori internazionali. Ma prima della solidarietà internazionale arriva la notizia anticipata da Bloomberg che l'Unione Europea è pronta a proporre un piano di aiuti finanziari da 50 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina. L'annuncio dovrebbe essere atteso nelle prossime ore. L'intervento economico aiuterà a finanziare le spese correnti del governo di Kiev e pagare le priorità più urgenti per la ricostruzione anche se appare molto prematuro parlare di ricostruzione senza un piano di pace già strutturato. - (PRIMAPRESS)