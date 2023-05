Processo ambasciatore Attanasio: sdoppiato in due filoni per l’irreperibilità di uno degli imputati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Potrebbe essere diviso in due filoni il processo per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, in Congo, a causa dell' irreperibilità di uno degli imputati. Attanasio,il carabiniere Iacovacci e l' autista Milambo furono uccisi durante una missione del Programma alimentare mondiale. Due funzionari Pam, Rwagaza e Mansour, sono accusati di non aver garantito la sicurezza. Rwagaza è irreperibile e la sua posizione rischia lo stralcio. Il padre di Attanasio auspica che "il governo si costituisca parte civile. E' una questione di etica e dignità". - (PRIMAPRESS)