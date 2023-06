Polonia in subbuglio per la decisione del presidente Duda di impedire la candidabilità agli oppositori di governo

(PRIMAPRESS) - POLONIA - Manifestazioni in piazza e scontro politico si stanno alimentando in questi giorni e sopratutto nel fine settimana quando il presidente polacco Andrzej Duda ha detto inaspettatamente che stava proponendo modifiche urgenti a una controversa legge sulla Russia che ha firmato questa settimana e che ha suscitato critiche da parte di Stati Uniti e Unione Europea.

Qual è la questione? Si starebbe parlando di una legge promossa dal partito conservatore al governo Diritto e giustizia che impedirebbe agli oppositori di ricoprire cariche pubbliche senza avere la possibilità di contestare il divieto in tribunale. L'accelerazione che si sta imprimendo alla discussione della legge preoccupa perchè nasconde il varo già per le prossime elezioni di settembre. - (PRIMAPRESS)