Pillola aborto: il Texas la vieta e Biden chiede la sospensione del provvedimento

(PRIMAPRESS) - TEXAS (USA) - Il dipartimento americano della Giustizia ha presentato ricorso in Corte di appello federale contro la decisione del giudice in Texas che la settimana scorsa ha dichiarato illegale la vendita della pillola abortiva. L'amministrazione Biden chiede la sospensione del provvedimento per avere più tempo per le controdeduzioni. La decisione del giudice, nominato da Trump, entrerà in vigore venerdì senza uno stop. E la Ru-486, usata da 20 anni da milioni di donne,sarà inaccessibile. - (PRIMAPRESS)