Pillola abortiva USA: la Corte Suprema sospende le restrizioni in tutto il paese

(PRIMAPRESS) - USA - La Corte Suprema americana ha esteso la sospensione delle restrizioni alla pillola abortiva, di fatto garantendo il pieno accesso al farmaco. Lo riporta la Cnn. La decisione arriva dopo che sia la casa farmaceutica che produce la pillola che l'amministrazione Biden si sono rivolte al massimo tribunale americano in seguito alla decisione di un giudice del Texas che aveva bloccato la vendita della pillola abortiva mifepristone, ampiamente utilizzata in tutti gli Stati Uniti. La decisione della Corte mette fine anche alle proteste che da settimane si stavano tenendo in diversi Stati. - (PRIMAPRESS)