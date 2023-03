Pensioni Francia: l'atto di forza di Macron che scavalca il parlamento mentre infuriano le proteste

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Non si fermano le proteste per il braccio di ferro con il governo sulle pensioni in Francia. Negli scontri di ieri erano state fermate in serata 217 persone ma continua a salire il numero di fermi effettuati dalla polizia a Parigi, anche questa mattina dove si stanno tenendo altre manifestazioni sfociate in incendi e atti di teppismo. La riforma che Macron vuole portare a termine prevede l'innalzamento da 62 a 64 anni, l'età minima per andare in pensione. Macron lo farà scavalcando il Parlamento e ponendo la fiducia sul governo, un atto di forza che vedrà proseguire le proteste ad oltranza. - (PRIMAPRESS)