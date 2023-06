Peloponneso: si cercano ancora dispersi dopo i 79 migranti morti per il rovesciamento di un barcone

(PRIMAPRESS) - GRECIA - Il naufragio dell'imbarcazione di migranti al largo del Peloponneso, fa affiorare alla mente la stessa tragedia avvenuta sulle coste pugliesi. Alarm Phone ha parlato di un allarme ignorato "Ieri avevamo allertato la guardia costiera ellenica alle 16:53 per questa imbarcazione in difficoltà, poiché le persone ci avevano chiesto aiuto.Le autorità greche e le altre europee erano ben consapevoli di questa imbarcazione sovraffollata e inadeguata.Non è stata avviata un'operazione di salvataggio". E' la denuncia di Alarm Phone dopo il naufragio nel Peloponneso con 79 morti e dispersi."La Guardia costiera greca- aggiunge- ha giustificato il mancato soccorso sostenendo che i migranti non volevano essere portati in Grecia". - (PRIMAPRESS)