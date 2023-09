Papa Francesco: il Sinodo? “È un momento religioso non politico o ideologico” E assicura trasparenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il rientro di Papa Francesco dal suo viaggio apostolico in Mongolia è l’occasione per fare il punto con i giornalisti a bordo dell’aereo che è atterrato a Fiumicino alle 17,30 spaziando dai temi di Pace in Ucraina, Russia, Vietnam, clima fino a periferie e Sinodo. Sul Vietnam entrambe le parti (Chiesa e Governo) hanno voluto capirsi ed andare avanti nel superamento delle questioni del paese e delle persecuzioni contro la chiesa cattolica. “Quattro anni fa abbiamo avuto un bel l’incontro in cui c’è stata apertura e voglia di confrontarsi. C’è stato un progresso e sicuramente ci sarà un viaggio in Vietnam…e se non sarò io a farlo sarà sicuramente Giovanni XXIV (accompagnando con un sorriso la dichiarazione). Ai giovani russi: “Fatevi carico della vostra eredità”. La vera dottrina non è mai ideologia”. E poi sul clima e gli estremismi dei giovani il Papa ricorda la legittimità dei giovani di guardare preoccupati al futuro. E infine al termine delle domande dei giornalisti nel viaggio di ritorno dalla Mongolia a Roma, si è parlato di Sinodo e del concetto del clima che esso deve vivere come movimento religioso e non politico. Dunque nel Sinodo non c’è posto per l’ideologia. Ogni giorno ci sarà un comunicato che il responsabile della comunicazione Ruffini per informare le posizioni di ciascuno. - (PRIMAPRESS)