Onu: Amy Pope nominata a capo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Amy Pope, veterana della Casa Bianca, è la prima donna eletta a capo dell'Oim, l'agenzia Onu per le migrazioni. Pope promette un approccio più "globale" per aiutare i migranti. Attualmente vicedirettore dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, è stata eletta per acclamazione dopo che il suo capo, l'ex ministro del governo portoghese, Antonio Vitorino, si è ritirato dalla competizione. L'Oim annuncia che Pope, 49 anni, entra in servizio il 1 ottobre per un mandato che durerà cinque anni. - (PRIMAPRESS)