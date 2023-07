Onu: 163 mln di nuovi poveri per pandemia, inflazione e guerre. Chiesta sospensione del rimborso debito

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Prima la pandemia di Covid-19, poi l'inflazione e la guerra in Ucraina hanno spinto 165 milioni di persone, a livello globale, in povertà negli ultimi 3 anni. Lo rileva l'Onu chiedendo una pausa nel rimborso del debito per i paesi in via di sviluppo. A causa di questi shock, 75 milioni di persone saranno cadute in condizioni di estrema povertà ovvero persone che vi- vono con meno di 2,15 dollari al giorno, mentre altri 90 milioni si ritroveranno al di sotto della soglia di povertà con 3,65 dollari al giorno. - (PRIMAPRESS)