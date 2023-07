Nigeria: il generale golpista Abdourahamane Tchiani si proclama presidente del paese. L’ombra dell’appoggio russo

(PRIMAPRESS) - NIGERIA - Sono trascorso solo 48 ore dal colpo di stato militare in Niger e dalla destituzione del presidente Mohamed Bazoum, e oggi la televisione nazionale ha annunciato il nome del nuovo "uomo forte" del Paese che si è autoproclamato presidente: il generale Abdourahamane Tchiani. Capo della guardia presidenziale, il generale Tchiani - in quanto nominato "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della Patria" - ha giustificato il golpe con il "degrado della situazione della sicurezza", del Paese, minato dalla violenza dei gruppi jihadisti. In un comunicato, il generale Tchiani ha messo in guardia il Paese da possibili "interventi militari stranieri". Invece inquieta la presenza della Russia e dei mercenari di Wagner che potrebbero essere un punto di riferimento per i golpisti. - (PRIMAPRESS)