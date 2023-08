Niger, Musah (Commissario Ecowas) avverte: “Se non viene ripristinato Bazoum ci sarà un contro-golpe”

(PRIMAPRESS) - NIGER - Ecowas, l'Unione degli Stati Africani Occidentali, potrebbero arrivare a De ideare un contro-golpe se il generale Tchiani non ripristinerà al governo il presidente eletto Bazoum. A paventare la mistura militare estrema è il Commissario per gli Affari Politici di Ecowas,Abdel Fatau Musah. L'intervento militare in Niger sarebbe "l'ultima opzione sul tavolo" per ri- pristinare il presidente Bazoum, rove- sciato da un colpo di Stato una setti- mana fa: lo ha affermato un funzionario della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), i cui leader hanno minacciato di usare "la forza" contro i golpisti. "L'intervento militare è l'ultima op- zione sul tavolo, ma dobbiamo essere preparati a questa eventualità", ha dichiarato il Commissario Musah. - (PRIMAPRESS)