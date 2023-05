Mosca, le ammissioni di Peskov sul conflitto in Ucraina: "E' una situazione difficile"

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il Cremlino ammette una "situazione difficile" nel conflitto in Ucraina e che l'operazione speciale (che prevedeva la completa annessione del Donbass) è lontana dai suoi obiettivi. "Ma l'operazione speciale continua. A fare queste considerazioni è il portavoce del Cremlino, Peskov. "La priorità di garantire la sicurezza in Donbass è stata soddisfatta solo in parte". Per Peskov, i progressi russi sono lenti perché "non siamo in guerra. Fare la guerra è cosa diversa, significa la distruzione completa di infrastrutture e città. Non lo stiamo facendo.Stiamo cer- cando di salvare infrastrutture e vite" - (PRIMAPRESS)