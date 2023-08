Mosca: alla Conferenza internazionale sulla sicurezza la Cina ribadisce l’unificazione di Taiwan

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Alla riunione sulla sicurezza internazionale iniziato da ieri a Mosca, il capo della difesa cinese promette la riunificazione senza sconti di Taiwan.

Qualsiasi tentativo di "contenere la Cina con Taiwan" è destinato a fallire, ha detto Li Shangfu alla Conferenza russa.

L'esercito cinese è una forza risoluta nella salvaguardia della pace mondiale, ha affermato martedì il ministro della Difesa cinese in un forum sulla sicurezza globale a Mosca, osservando che la Cina è disposta a rafforzare ulteriormente la fiducia reciproca nelle strategie di sicurezza militare e ad impegnarsi in varie cooperazioni pratiche con altri eserciti.

Il consigliere di Stato e ministro della Difesa nazionale Li Shangfu ha tenuto un discorso alla Conferenza sulla sicurezza internazionale di Mosca, elaborando la visione della Cina sull'iniziativa di sicurezza globale, secondo un comunicato stampa del ministero della Difesa cinese. Li ha affermato che la Global Security Initiative proposta dal presidente Xi Jinping ha sostenuto un nuovo concetto di sicurezza che sia comune, inclusivo, cooperativo e sostenibile.

L'iniziativa ha ricevuto risposte positive dalla comunità internazionale poiché preferisce il dialogo piuttosto che il confronto, sceglie la partnership invece dell'alleanza e persegue una cooperazione vantaggiosa per tutti piuttosto che a somma zero, ha affermato.

L'iniziativa incarna le aspirazioni per la pace nel mondo, il desiderio di una coesistenza armoniosa e il perseguimento di uno sviluppo comune, ha affermato il ministro, aggiungendo che la Cina non vede l'ora di lavorare insieme ad altri paesi per attuare l'iniziativa, iniettando più stabilità ed energia positiva nel mondo turbolento .

Li ha anche sottolineato che la Cina è disposta a rafforzare continuamente la fiducia reciproca nelle strategie di sicurezza militare e la cooperazione concreta in vari campi professionali con altri eserciti al fine di costruire congiuntamente una piattaforma per la cooperazione in materia di sicurezza e dare maggiori contributi al mantenimento della sicurezza globale.

Il ministro della Difesa ha anche ribadito la posizione della Cina su Taiwan, sottolineando che la questione sono gli affari interni della Cina e non richiedono alcuna interferenza straniera.

La riunificazione della Cina è una tendenza storica inarrestabile, e qualsiasi tentativo di giocare con il fuoco in questo senso o tentare di "contenere la Cina usando Taiwan" è destinato a fallire, ha sottolineato.

A margine della conferenza, Li ha tenuto colloqui con il suo omologo russo Sergei Shoigu, scambiando opinioni sulle relazioni tra i due paesi e sui militari e sulla cooperazione militare, secondo il comunicato stampa.

Ha inoltre tenuto incontri bilaterali con i leader della difesa e militari di Iran, Arabia Saudita, Kazakistan, Vietnam e altri paesi. - (PRIMAPRESS)