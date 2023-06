Missione d’ascolto del Cardinale Zuppi a Kiev. Per il messo papale nessun incontro a Mosca

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - È arrivato a Kiev il Card.Zuppi che svolgerà 2 giorni di missione di "ascolto", come è stata definita dalla Santa Sede, nella capitale ucraina. Zuppi è stato inviato dal Santo Padre. Si tratterebbe di un'iniziativa che ha lo scopo principale di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine "sulle possibili vie per arrivare a una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni". Tuttavia il messo papale, a quanto è dato sapere, non ha in calendario nessuna visita speculare a Mosca e dal Cremlino arriva la conferma che non c'è nessuna previsione d'incontro. - (PRIMAPRESS)