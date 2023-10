Migranti: la Germania fa marcia indietro sulle Ong. Tajani: “Merito della diplomazia e del buon senso”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla questione migranti passa la linea italiana sulle Ong che aveva aperto un contenzioso tra il governo Meloni e quello di Berlino. L'emendamento della Germania rappresentava un passo indietro. E' stato ritirato, è passata la posizione italiana" Così fonti di Palazzo Chigi, dopo l'accordo in Ue sul Patto Migranti. "Non era una partita Italia-Germania,ma interessava tutti i Paesi.Grande soddisfazione. I fatti contano più delle parole",recita la nota. Anche il ministro Tajani parla di "successo per l'Italia" Allo scorso vertice Ue, un emendamento di Berlino sul ruolo delle Ong nei salvataggi aveva creato tensioni tra Germania e Italia e bloccato l'intesa. - (PRIMAPRESS)