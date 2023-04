Lutto nel mondo del volley: morta ad Istambul Julia Ituma. Sarebbe precipitata da una stanza di hotel

(PRIMAPRESS) - MILANO - È Lutto nel mondo del volley per la morte della pallavolista Julia Ituma, la 18enne, nata a Milano ma di origini nigeriane. L'atleta è stata trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con il suo club, l'Igor Gorgonzola Novara. La squadra era in trasferta per giocare la semifinale di Champions League di pallavolo (l'Eczacibasi ha vinto 3-0, lei aveva messo a segno due punti). La sportiva secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitata dalla finestra del suo albergo, poche ore dopo la partita, ma sono ancora sconosciute le cause di quanto accaduto. - (PRIMAPRESS)