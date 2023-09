La Lettonia chiude la frontiera bielorussa di Silene per l’eccesso di flussi clandestini

(PRIMAPRESS) - LETTONIA - La Lettonia chiuderà il varco frontaliero di Silene con la Bielorussia. Lo ha comunicato il comandante della Guardia di frontiera della Lettonia, Guntis Pujats. La misura è stata presa per far fronte al significativo aumento del flusso di immigrazione clandestina in arrivo dalla Bielorussia. Nella scorsa settimana, i respingimenti alla frontiera lettone hanno sfiorato i 900 casi. La Lituania ha, intanto annunciato l'intenzione di inviare in Lettonia un contingente di 20 agenti. - (PRIMAPRESS)