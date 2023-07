La Cina mette una taglia su attivisti Pro-Democrazia di Hong Kong. UK: difenderemo la libertà di espressione

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - il Regno Unito ha messo in guardia la Cina dopo che la polizia per la sicurezza nazionale di Hong Kong ha emesso una taglia di quasi un milione (circa 120 mila euro ciascuno), su 8 personalità molto note del movimento pro-democrazia dell'ex colonia britannica. "Non tollereremo alcun tentativo da parte della Cina di intimidire e mettere a tacere le persone nel Regno Unito e all'estero-ha detto il ministro degli Esteri Cleverly- il Regno Unito difenderà sempre il diritto universale alla libertà di espressione". Nei mesi scorsi diversi leader del movimento sono stati arrestati dalla Polizia. - (PRIMAPRESS)