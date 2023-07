L’incognita dei colloqui di pace Mosca-Kiev in Arabia Saudita ma senza la presenza dei russi

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Secondo quanto dichiarato dal responsabile dell'Ufficio di Presidenza del governo di Kiev, l'Arabia Saudita ospiterà i colloqui di pace per l'Ucraina,a cui parteciperanno i Paesi occidentali e alcuni Paesi in via di sviluppo,tra cui India e Brasile. La notizia sorprende perchè non c'è nessuna conferma di una presenza russa. Sebbene Yermak non abbia fornito date specifiche per il vertice, il Wall Street Journal ha riportato che l'incontro si terrà nella città saudita di Gedda dal 5 al 6 agosto. - (PRIMAPRESS)