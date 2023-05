Kiev e Mosca stanche del conflitto e attratte dalla pace ma manca un negoziatore credibile

(PRIMAPRESS) - KIEV - Un vertice per la pace "è necessario" e l'Ucraina vuole che si tenga "il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio". Lo ha detto Yermak,capo dell'ufficio di presidenza ucraino, all'agenzia russa Interfax, pubblicando sui social l'intervista. Base per il summit dovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da Kiev, ha precisato l'alto funzionario. Ma in modo speculare, sempre questa mattina, da Mosca il ministro degli Esteri russo, ha commentato favorevolmente gli sforzi di pace da parte del Vaticano, anche se fa notare che finora la Santa Sede non ha preso iniziative per il viaggio di un emissario in Russia. Il ministero ha poi dichiarato che "qualsiasi sforzo in questa direzione avrà senso solo se si terrà conto della ben nota posizione di principio della Russia su possibili negoziati di pace". Inoltre fa notare che "a differenza della Russia pronta al dialogo ma il regime di Kiev rifiuta negoziati con Mosca". Dichiarazioni che gli analisti di conflitti lèggono come una sorta di stanchezza da entrambe le parti ma la difficoltà è mettere insieme un tavolo credibile per tentare la pace con un trattato equo per le due parti. - (PRIMAPRESS)