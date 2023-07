Israele: primo sì del Knesset che impedisce ai giudici di interferire sulle decisioni di governo

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Israele sembra anticipare con una proposta di legge il nodo giustizia che da giorni sta alimentando anche la polemica tra governo e opposizione in Italia. Il paese della Stella di David ha ottenuto il primo sì a norme contro i giudici con i deputati israeliani che hanno approvato con 64 voti a favore e 56 contrari in prima lettura la proposta di legge che impedisce ai giudici di esprimersi sulla "ragionevolezza" delle decisioni prese da governo e funzionari eletti. Il disegno ora passerà per la Commissione Costituzione, Legge e Giustizia della Knesset prima di tornare in plenaria per la seconda e terza votazione. L'esecutivo punta a farla passare prima che il Parlamento interrompa i lavori per la pausa estiva alla fine del mese. Ma la proposta di legge aprirà un fronte di proteste nel paese. - (PRIMAPRESS)