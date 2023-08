Incontro Israele-Libia: a Roma un “avvicinamento” storico del ministro Eli Coen con la libica Al Mangoush

(PRIMAPRESS) - ROMA - Primo storico incontro a Roma tra Israele e Libia. Lo ha riferito il ministro degli Esteri israeliano Cohen che la settimana scorsa ha incontrato la sua omologa libica Al Mangoush. "Questo è il primo incontro in assoluto tra i ministri dei due Paesi. Lo scopo: esaminare le opzioni per le collaborazioni e le relazioni tra i Paesi e preservare l'eredità dell'ebraismo libico" ha detto Cohen che ha ringraziato il ministro degli Esteri Tajani per aver ospitato l'incontro, "primo passo nelle relazioni tra Israele e Libia,ha detto. - (PRIMAPRESS)