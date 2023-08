Incendi Hawaii: 67 vittime accertate. 60 italiani dispersi. La Procura apre un’indagine sulla gestione dei roghi

(PRIMAPRESS) - HAWAII - E' salito ad almeno 67 il numero delle vittime causate dai devastanti incendi che hanno colpito Maui, una delle isole delle Hawaii. E' quanto riferito dalle autorità, secondo cui il numero dei morti è destinato ad aumentare. Sono infatti un migliaio le persone di cui non si hanno notizie. Tra loro ci sono anche 60 italiani. Intanto, la procura delle Hawaii annuncia l'apertura di un'inchiesta sul modo in cui le autorità hanno gestito i roghi, che hanno distrutto case e aziende in particolare nella città di Lahaina. - (PRIMAPRESS)