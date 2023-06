Il World Meteorological Congress dell’Onu nomina l’argentina Celeste Saulo al segretariato generale

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Il World Meteorological Congress, appena concluso a Ginevra, ha approvato nuove priorità strategiche che verranno adottati nei prossimi quattro anni. Il Congresso ha anche nominato l’argentina Celeste Saulo che diventerà la prima segretaria generale donna dell’organismo delle Nazioni Unite per il monitoraggio del clima che inizierà il suo mandato il primo gennaio 2024. Il principale obiettivo generale dell'OMM sarà il raggiungimento dell'innovativa campagna internazionale per garantire che tutti sulla Terra siano protetti da condizioni meteorologiche pericolose da sistemi di allerta precoce salvavita entro la fine del 2027.

Il Congresso ha approvato un nuovo Global Greenhouse Gas Watch per rafforzare il monitoraggio dei gas che intrappolano il calore per informare l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Nel programma anche una serie di proposte per rafforzare le osservazioni e lo scambio di dati e per aumentare il sostegno all'adattamento climatico e alla resilienza. La criosfera e l'idrologia riceveranno maggiore importanza in futuro, dati i crescenti impatti della diminuzione del ghiaccio marino, dello scioglimento dei ghiacciai, delle calotte glaciali, del permafrost e della neve sull'innalzamento del livello del mare, dei rischi legati all'acqua e della sicurezza idrica, delle economie e degli ecosistemi. “Il cambiamento climatico sta già colpendo ogni regione della Terra, in molteplici modi. Condizioni meteorologiche, idriche e climatiche estreme e ad alto impatto hanno conseguenze devastanti per la sicurezza delle persone, le economie nazionali, gli ambienti urbani e rurali e la sicurezza alimentare e idrica. I rischi idrometeorologici estremi hanno rappresentato oltre il 90% dei disastri mondiali, che sono quintuplicati negli ultimi 50 anni", ha affermato il segretario generale uscente Petteri Taalas.

“Le sfide che ci attendono sono immense”, ha detto. “Il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana. È una sfida immediata che richiede un'azione urgente. Solo attraverso i nostri sforzi collettivi possiamo forgiare un futuro che sia sicuro e sostenibile per tutti", ha affermato la prof.ssa Saulo in un breve discorso dopo la firma del cerimoniale della sua nomina.

Nominato anche il nuovo Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e a rappresentare l’Italia è stato chiamato il Generale dell’Aeronautica, Luca Baione. - (PRIMAPRESS)