Il rompicapo Russia dopo la marcia interrotta su Mosca di Wagner e il tesoretto di 44 mln di Prigozhin

MOSCA - Dalla marcia su Mosca al dietrofront delle truppe mercenarie di Wagner fino alle misure a metà nei confronti di Prigozhin, l'affaire Russia sta diventando un rompicapo per gli analisti della geopolitica su che cosa stia veramente accadendo e soprattutto da queste vicende quanto si è indebolita la posizione di Putin? Intanto oggi la polizia russa in una perquisizione in uno delle residenze del capo della Wagner a San Pietroburgo ha trovato 44 milioni di euro in banconote. Un tesoro rinvenuto durante una perquisizione all'interno dell'albergo Trezzini di San Pietroburgo una delle basi di Yevgheni Prigozhin. Lo afferma il portale di inchiesta "Fontanka". Prigozhin ha confermato l'informazione diffusa da Fontanka affermando che la cifra doveva servire per pagare gli stipendi dei soldati, risarcire i familiari dei combattenti e per coprire altre voci di bilancio della compagnia di contractor russa.