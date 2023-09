Il Mali avverte l’Onu: “Noi schierati per ripristinare Bazoum destituito con un golpe in Niger”

(PRIMAPRESS) - MALI - Il Mali si schiera con i golpisti del Niger."Non resteremo con le mani in mano" nel caso di un intervento militare in Niger per ripristinare l'ordine dopo il colpo di Stato". L'avvertimento del ministro degli Esteri del Mali Abdoulaye Diop,è stato fatto ieri all'assemblea dell'Onu. La comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) minaccia da diverse settimane un intervento militare per ridare i poteri a Mohamed Bazoum il presidente destituito nel golpe del 26 luglio scorso.

Intanto ieri un aereo militare si è schiantato durante l'atterraggio a Gao, nel Nord del Mali. Le cause dell'incidente non sono ancora conosciute, e neppure c'è un bilancio ufficiale delle vittime, che fonti di- plomatiche definiscono pesante. Sempre secondo le stesse fonti, l'aereo trasportava militari maliani e partner russi, del gruppo paramilitare Wagner. Anche per fonti aeroportuali, l'areo e- ra utilizzato dalle forze armate maliane e dal gruppo paramilitare. - (PRIMAPRESS)