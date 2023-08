Golpe militare in Gabon. Annullate le presidenziali che avevano eletto ancora Ali Bongo Ondimba

(PRIMAPRESS) - GABON - In Gabon, il paese dell'Africa Centrale dove lo scorso fine settimana si erano tenute le elezioni presidenziali, sono state annullate da un golpe dell'esercito. Gli uomini in divisa sono apparsi alla tv nazionale del Gabon annunciando di aver preso il potere per annullare i risultati delle presidenziali di sabato e la vittoria di Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni. "Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all'attuale regime" e a un "governo irresponsabile e imprevedibile che provoca un continuo deterioramento della coesione sociale e rischia di portare il Paese nel caos", ha detto uno dei militari. "Tutte le istituzioni della Repubblica sono sciolte". - (PRIMAPRESS)