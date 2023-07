Golpe in Nigeria: prigioniero dei militari il presidente Bazoum. Blinken (Usa) ha chiesto il rilascio immediato

(PRIMAPRESS) - NIGERIA - Il Segretario di Stato Usa Blinken ha chiesto il "rilascio immediato" di Mohamed Bazoum, il presidente del Niger trattenuto nel palazzo presidenziale da un gruppo di soldati che ha dichiarato di averne rovesciato il potere. "Ho parlato con il presidente Bazoum questa mattina (ieri ndr) e ho chiarito che gli Stati Uniti lo sostengono fermamente come presidente democraticamente eletto del Niger. Chiediamo il suo rilascio immediato", ha dichiarato Blinken,durante la sua visita in Nuova Zelanda

In una dichiarazione letta alla Tv da un portavoce dei militari che hanno dato vita al golpe è stato affermato che l'operazione è stata compiuta a nome del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp). "Noi, le forze di difesa e di sicurezza riunite all'interno del Cnsp, abbiamo deciso di porre fine al regime che co- noscete", ha dichiarato il colonnello Amadou Abdramane.Tutte le "istituzioni sono sospese",chuise le frontiere e coprifuoco dalle 22 alle 5 ora locale. - (PRIMAPRESS)