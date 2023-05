Gioventù: siglato accordo italo-francese tra il ministro Abodi e il Segretario di Stato Haïri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Segretario di Stato per la Gioventù e il Servizio Nazionale Universale, Sarah El Haïry, si sono incontrati oggi per il primo Consiglio franco-italiano della Gioventù a Palazzo Brazzà a Roma. Questo Consiglio, previsto dal Trattato del Quirinale firmato il 26 novembre 2021 tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Repubblica francese, risponde alla volontà dei due Governi di favorire un legame più stretto tra i giovani dei due Paesi e un senso condiviso di appartenenza all'Europa, incoraggiando gli scambi all’interno della società civile e la mobilità dei giovani.

L'iniziativa si inserisce in una strategia condivisa volta a favorire la mobilità anche in termini di esperienze legate ai giovani francesi e italiani. La dichiarazione d'intenti per il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore della gioventù, firmata dai ministri francesi e italiani responsabili per i giovani il 15 febbraio 2022, mira, in applicazione del trattato, a promuovere reciprocamente gli scambi e la mobilità dei giovani nell’ambito del servizio civile istituito in Italia e in Francia. - (PRIMAPRESS)